Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Niğde-Kayseri kara yolunda Ali K.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Ali K'nin (60) kullandığı 38 ABJ 782 otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Ayşegül K. (48) yaralandı.
Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan