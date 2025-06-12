Niğde'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKM 263 plakalı kamyonet, Pozantı-Niğde D-750 kara yolunda, aynı istikamette giden tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel