Niğde'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ise yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Murat Akkoyun (56) yönetimindeki 22 FS 986 otomobil, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Mahmut G. (48) idaresindeki 42 BAC 030 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki Mustafa Dündar (63) ise yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Dündar, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
