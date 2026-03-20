Haberler

Niğde'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi kasabası girişinde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi Bıyık yönetimindeki 06 DDR 407 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada Ferdi Bıyık (31) ile araçta bulunan G.Ö. (31), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi Bıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, G.Ö.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

