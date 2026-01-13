Haberler

Niğde'de çıkan kavgada tornavidayla yaralanan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Taşlıca köyünde çıkan bir kavga sonucunda tornavidayla yaralanan 56 yaşındaki M.A.Ç. yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki F.G. gözaltına alındı.

Niğde'de merkeze bağlı Taşlıca köyünde çıkan kavgada tornavidayla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Taşlıca Barajı'nda F.G. (21) ile M.A.Ç. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.G, aracından aldığı tornavidayla M.A.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli F.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

Terörizmin finansmanına darbe! 10 kat birden arttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor