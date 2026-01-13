Niğde'de çıkan kavgada tornavidayla yaralanan kişi öldü

Niğde'de merkeze bağlı Taşlıca köyünde çıkan kavgada tornavidayla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Taşlıca Barajı'nda F.G. (21) ile M.A.Ç. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.G, aracından aldığı tornavidayla M.A.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli F.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.