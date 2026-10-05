Niğde'de tırda 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron bulundu, 2 zanlı tutuklandı

Niğde'de tırda 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron bulundu, 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tütün kaçakçılığı çalışmasında durdurulan tırda 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Niğde'de 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce durdurulan bir tırda yapılan aramada, 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.