Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik-Altunhisar kara yolu ulaşıma açıldı

Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56. kilometreleri, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Valilik, sürücülerin trafik kurallarına uymasını ve uygun ekipmanla seyahat etmelerini hatırlattı.

Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik- ltunhisar kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2025'te kapanan Çiftlik- Altunhisar kara yolunun 32 ila 56. kilometreleri, kara yolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, kış şartlarına uygun araç ve ekipmanla seyahat etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
