Niğde'de Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde liseler arası "Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen yarışma, Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi ile Akın Gönen Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Mesut Oral, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin gençlerin manevi gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Yarışmanın ödülleri sonuçlar açıklandığında verilecek.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
