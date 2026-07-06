Niğde'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 1,5 ay önce husumetli komşusu 16 yaşındaki Gökdeniz D. tarafından silahla başından vurulan Samet Akçar (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli tutuklanmıştı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şeyhler köyünde aralarında husumet bulunan komşusu Gökdeniz D. (16) tarafından 23 Mayıs'ta silahla başından vurulan Samet Akçar (28), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli Gökdeniz D, tutuklanmıştı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan