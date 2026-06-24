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Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurdukları belirlenen 2 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde yapılan aramada, tabanca, 2 şarjör ve 266 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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