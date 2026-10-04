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Niğde'de seyir halindeki vinç devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Niğde'de seyir halindeki vinç devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde seyir halindeki vinç kontrolden çıkarak devrildi; sürücü ağır yaralandı. Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince vinçten çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de seyir halindeyken devrilen vincin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Niğde- Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Mevlana Y. (39) yönetimindeki 06 GEC 217 plakalı vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vinçten çıkarılan sürücü Mevlana Y., ağır yaralı olarak ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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