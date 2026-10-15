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Niğde'de Selçuk Mahallesi'nde 6. kattaki pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi

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Niğde'de Selçuk Mahallesi'nde 6. kattaki pencereden beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerince kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir apartmanın 6. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi'ndeki bir binanın 6. katındaki İ.Ç, pencereden beton zemine düştü.

İ.Ç'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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