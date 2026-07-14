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Niğde'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
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Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1020 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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