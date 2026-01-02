Niğde'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 71 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol ve 6 şişe anason ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.