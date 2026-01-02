Haberler

Niğde'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ekipler, operasyon kapsamında sahte içki ve etil alkol ele geçirdi.

Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 71 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol ve 6 şişe anason ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
