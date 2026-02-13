Niğde'de sağanak

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşkın meydana gelirken, bazı evleri su bastı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Derelerde meydana gelen taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı. Çiftlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaşanan olumsuzluklara rağmen herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Su baskınlarının görüldüğü bölgelerde ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğu, su tahliye, temizlik ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,