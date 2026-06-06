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NİĞDE'DE SAĞANAK; 3 ARAÇ SELE KAPILDI

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Niğde'de etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

1) NİĞDE'DE SAĞANAK; 3 ARAÇ SELE KAPILDI

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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