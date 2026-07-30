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Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Niğde merkez ve Yeşilgölcük beldesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde merkez ve Yeşilgölcük beldesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurdukları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, kalaşnikof, tabanca ve 1948 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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