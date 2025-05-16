Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 259 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çömlekçi köyünde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli çaplarda 2 tabanca, 259 fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel