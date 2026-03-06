Haberler

Niğde'de gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

Güncelleme:
Niğde'de ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen kurallarını kontrol etti.

Niğde'de ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile depolarını kontrol etti.

Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Mühendisi Özlem Dursun Kahraman, gıda kontrol görevlileri olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında iş ve işlemlerini yürüttüklerini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle büyük titizlikle yaptıkları denetimlerin arttığını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Daha sık ve büyük bir özenle denetimlerimizi ramazan ayında yapmaktayız. Her yıl en az üç kez bütün gıda işletmelerine denetim gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz duruma şahit olduklarında bakanlığımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirerek bizlere ulaşabilirler. Bildirilen gıda işletmesini büyük bir titizlikle giderek denetler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve vatandaşa bu bilgiyi sunarız. Vatandaşlarımız gıda güvenilirliği ve sağlıklı gıdaya ulaşım hususunda bizlere yardımcı olabilirler."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
