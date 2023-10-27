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Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

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