Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
- Güncelleme:
Güncel Haberler
KONTROL ALTINA ALINDI Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel