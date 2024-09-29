Niğde'de Patates Tarlasında Yorgun Mermi İle Yaralanma Vakası

NİĞDE'de patates tarlasında çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden Mustafa Şahin (24) yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Karaatlı beldesinde meydana geldi. Patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin, bir sokak düğününde havaya ateşlendiği tahmin edilen bir yorgun mermiyle sırtından yaralandı. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Şahin'i, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.