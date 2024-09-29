Niğde'de Patates Tarlasında Yorgun Mermi İle Yaralanma Vakası
Niğde'nin Karaatlı beldesinde patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin, bir sokak düğününde havaya ateş edildiği tahmin edilen yorgun mermi ile yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
NİĞDE'de patates tarlasında çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden Mustafa Şahin (24) yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Karaatlı beldesinde meydana geldi. Patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin, bir sokak düğününde havaya ateşlendiği tahmin edilen bir yorgun mermiyle sırtından yaralandı. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Şahin'i, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.