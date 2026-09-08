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Niğde'de park halindeki hafif ticari araç yandı

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Niğde'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Dere Sokak'ta park halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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