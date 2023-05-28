Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Niğde'de oy kullandıktan sonra eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Recep Kahramaner hayatını kaybetti.
Niğde'de kahreden bir olay yaşandı. Güllüce Köyü'nde yaşayan Recep Kahramaner (63), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel