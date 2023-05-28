Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Niğde'de kahreden bir olay yaşandı. Güllüce Köyü'nde yaşayan Recep Kahramaner (63), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.