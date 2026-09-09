Niğde'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 51 ADK 627 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA