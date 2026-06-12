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Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. (25) yönetimindeki 51 ADP 834 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Ayşe K. (46) idaresindeki 51 ACR 871 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Fazlı Ö. (19) ve Zeynep K. (25), ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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