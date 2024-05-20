Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıyla kara kalem resim sergisi açıldı

Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıya kara kalem resim sergisi açıldı.

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Gümüşler Örenyeri'nde açılan sergide, iki kolu protez olan Melih Ünlüer'in yaptığı 25 kara kalem eseri sergilendi.

Vali Cahit Çelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müzeler Haftası dolayısıyla etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin sahibi Melih Ünlüer de serginin 5 gün açık kalacağını belirterek, vatandaşları davet etti.