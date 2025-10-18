Haberler

Niğde'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosikletin refüje çarpması sonucu kaza gerçekleşti.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dinçer Koptur idaresindeki 48 DB 097 plakalı motosiklet, Bor-Kemerhisar kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Taha Dinçer Koptur, Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dinçer Koptur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
