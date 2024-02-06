Niğde'deki camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi ve Miraç Kandili ile ilgili sohbetler yapıldı. İl Müftüsü Osman Ayas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve şehitler için dua etti. Program sonrasında cemaate kandil simidi ikram edildi.
Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.
İl Müftüsü Osman Ayas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua yaptı.
Programdan sonra cemaate kandil simidi ikram edildi.