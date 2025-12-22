Haberler

Otomobil ile çarpışan servis midibüsü devrildi; 13 yaralı

Otomobil ile çarpışan servis midibüsü devrildi; 13 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de otomobil ile çarpışan işçi servisi midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza, Kale Mahallesi Tren Garı kavşağında meydana geldi; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

NİĞDE'de otomobil ile çarpışan işçi servisi midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kale Mahallesi Tren Garı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 51 S 0083 plakalı işçi servisi midibüsü ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
title