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Niğde'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şüphelilerin röntgen çekimlerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerden 37 kapsül halinde 506,46 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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