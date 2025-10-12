Haberler

Niğde'de Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

Niğde'de Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı
Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine ait 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmayla güvenli bölgeye indirildi. Dağcıların sağlık durumları iyi.

Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi. Kontrol amaçlı sağlık kontrolünden geçen dağcılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
