Niğde'de Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı
Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi. Kontrol amaçlı sağlık kontrolünden geçen dağcılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel