Haberler

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

İran'ı tehdit için hiç bir fırsatı kaçırmıyor! Hepsini etkisiz hale...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da Hamaney'e son veda: Binlerce kişi Musalla Camisi'ne akın etti, gözler Müçteba Hamaney'de

On binler Hamaney'e veda ediyor, merak edilen o isim meydanda yoktu!
Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi

Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık! Almak isteyen sıraya girdi
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı