Niğde'de trafik kazası sonrası silahla öldürülen 2 kişinin cenazesi defnedildi
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada iki kişi silahla öldürüldü. Olayın ardından cenazeler defnedildi, şüpheli ise yakalandı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla öldürülen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Çiftlik Devlet Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan H.Ç'nin cenazesi, yakınları tarafından il merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

A.G'nin cenazesi ise ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından Çiftlik Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öldürülen A.G'nin, Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın makam şoförü, şüpheli H.C'nin ise Aksaray'ın Bağlıkaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde, dün plakaları öğrenilemeyen H.C'nin kullandığı araç ile A.G. idaresindeki aracın aynalarının çarpışması sonucu taraflar arasında çıkan kavgada, H.C. silahla A.G. ile yanında bulunan H.Ç'yi yaralamıştı.

Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlı ise polis ekiplerince Aksaray'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
