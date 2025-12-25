Yanmış ceset soruşturmasında 1 gözaltı
Niğde'de kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın yanmış cesedi boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
NİĞDE'de kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın (56) boş arazide yanmış cesedinin bulunması ile ilgili soruşturmada 1 kişi, gözaltına alındı.
Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde dün yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.