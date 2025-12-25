Yanmış ceset soruşturmasında 1 gözaltı

NİĞDE'de kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın (56) boş arazide yanmış cesedinin bulunması ile ilgili soruşturmada 1 kişi, gözaltına alındı.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde dün yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.