Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar da yağış sırasında bu anları fotoğrafladı.