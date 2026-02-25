Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
Niğde'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte soğuk havaya dönüştü. Caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar da yağış sırasında bu anları fotoğrafladı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan