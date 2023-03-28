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Niğde'de kamyonetin çarptığı kadın öldü

Güncel Haberler

Niğde'de kamyonetin çarptığı kadın öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Niğde'nin Bor ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Ç.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Fatih Mahallesi'nde geri manevra yaparken yol kenarındaki N.G'ye (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesine müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Fatih Bor Güncel Haberler

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