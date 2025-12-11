Niğde'de kamyonetin çarptığı kişi hastanede öldü
Niğde'nin Bor ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin çarptığı Veysel Karani, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
S.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçeye bağlı Obruk köyünde geri manevra yaparken Veysel Karani'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karani, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel