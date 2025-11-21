Niğde'de Kamyon PTS Direğine Çarptı
Niğde-Kayseri kara yolunda damperi açık kalan bir kamyon, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarparak hasara yol açtı. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Niğde'de damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.
Niğde- Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisinde, Karayolları 64. Şube Şefliğine ait H.A. idaresindeki 38 KC 913 plakalı kamyonun damperi, sürücünün fark etmemesi üzerine açık kaldı.
Açık damper, yol üzerindeki PTS direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kamyon ve PTS direğinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel