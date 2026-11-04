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Niğde'de kaldırıma çıkan otomobil çay içen kişiyi yaraladı; kaza kameraya yansıdı

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Niğde'de kaldırıma çıkan otomobil çay içen kişiyi yaraladı; kaza kameraya yansıdı
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Niğde'de 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı ve çay içen bir kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de kaldırımda çay içerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, bu sırada çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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