Niğde'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtımı

Niğde'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtımı
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Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla KADES uygulamasını tanıttı.

Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Aile Destek Merkezi'nde görevli kadınlara, KADES tanıtımı yapıldı.

Faaliyette, kadınların şiddet karşısında hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri, KADES'in amacı ve kullanımı anlatıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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