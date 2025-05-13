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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sigara imalatı ve sahte alkol ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silah, mermi, kaçak sigara ve etil alkol ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5-12 Mayıs tarihleri arasında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 181 tabanca fişeği, 175 bin dolu makaron, 100 litre etil alkol ve 49 paket kaçak sigaraya ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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