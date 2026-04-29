Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı, ticareti ve sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 116 bin dolu makaron, 610 paket kaçak sigara ve 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.