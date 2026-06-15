Niğde'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Nedim Akmeşe, Niğde Barosu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu'nun en ücra köy ve mezralarında jandarmanın izinin olduğunu belirten Akmeşe, jandarmanın devletin kılcal damarları olduğunu ifade etti.

Akmeşe, jandarmanın emniyet teşkilatıyla birlikte uyum içerisinde ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte jandarmanın suçla mücadelede nitelik ve derinlik kazandığını dile getiren Akmeşe, bu gelişmelerin artacağına inandıklarını kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Jandarma Teşkilatının köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Okyar, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız."

Konuşmaların ardından Jandarma Teşkilatını anlatan kısa film gösterimi gerçekleştirildi.