Haberler

Niğde'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Niğde'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi ama durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Yangında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Trump: İran'ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum

İran idamları durdurdu, Trump'tan açıklama geldi