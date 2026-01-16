Niğde'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Niğde'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Yangında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.