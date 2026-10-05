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Niğde'de inşaattan düşen kiremit kişiye çarptı, kişi yara almadı, o anlar kaydedildi

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Niğde'de yapımı devam eden inşaatın çatısından düşen kiremit, bahçede oturan bir kişinin omzuna çarptı. Kişi, asma ağacı için kullanılan tahta sayesinde yara almadan kurtuldu; olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve kişi şikayetçi oldu.

Niğde'de bir kişinin yapımı devam eden inşaatın çatısından düşen kiremitten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlhanlı Mahallesi 21. Sokak'ta Abidin Can Ağaçcı'nın evinin bahçesinde oturduğu sırada yandaki inşaatın çatısından kiremit düştü.

Kiremit, Ağaçcı'nın bahçede oturduğu sırada asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi.

Yön değiştiren kiremit Ağaçcı'nın omzuna çarptı. Ağaçcı, asma ağacının tahtası sayesinde yara almadan kurtuldu.

O anlar evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abidin Can Ağaçcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir dışından gelen bir misafiriyle salça kaynatmak için bahçede olduklarını söyledi.

Salçayı kaynattıktan sonra ateşin başında oturduklarını anlatan Ağaçcı, şunları kaydetti:

"Ateşin başında otururken sabah defalarca uyarmama rağmen inşaatta bir çalışma vardı ve hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Misafirimle otururken bir şeyin düştüğünü fark ettim, daha doğrusu asmanın koptuğunu hissettim. O sırada zaten yanıma bir şey düştüğünü fark ettim ve düşerken de omzuma vurdu. İnşaatın çatısından bir kiremit düştü. Altılı paket halinde ve bu asmamızın iskelesine düştü. İskele korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım. Böyle bir şey defalarca kez yaşanmasına rağmen hiçbir şekilde önlem alınmadı."

Ağaçcı, olayın ardından şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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