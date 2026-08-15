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Niğde'de İşçi İnşaatın 3. Katından Düştü

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Niğde'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

Niğde'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

Şahsüleyman Mahallesi Yaylak Sokak'ta inşaat halindeki binanın üçüncü katında çalışan H.C. (40), dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık görevlileri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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