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Niğde'de inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

Niğde'de inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı
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Niğde'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı.

Niğde'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı.

Kimliği öğrenilemeyen bir işçi, İlhanlı Mahallesi 139. Sokak'taki bir inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, çevredekilerin yardımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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