Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB katkısıyla bot ve mont dağıtıldı

Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB katkısıyla bot ve mont dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla bot ve mont dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasına göre kışlık giysi desteği, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsasının düzenlediği programda sağlandı.
Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla bot ve mont dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı.
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık katıldı.
Kaynak: AA
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ticaret Ve Sanayi Odası Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Eğitim Güncel Niğde