Niğde'de tartıştığı husumetlisini tabancayla başından vurarak ağır yaraladı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki Gökdeniz D., Samet Akçar'ı başından vurarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde çıkan tartışmada Gökdeniz D. (16), husumetlisi Samet Akçar'ı (28) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Şeyhler Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökdeniz D. ile Samet Akçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökdeniz D., tabancayla Samet Akçar'a ateş açtı. Başından vurulan Akçar, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akçar, ambulans ile Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Gökdeniz D.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
