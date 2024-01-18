Niğde'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı
Niğde'de meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı. İki zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.
Niğde'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 29 Aralık-14 Ocak tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının 10 şüphelisini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.